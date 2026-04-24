La gran duda de Gago: la vuelta de Aránguiz condiciona la formación de la U para el Clásico Universitario

Universidad de Chile afina los últimos detalles para enfrentar este sábado el Clásico Universitario ante Universidad Católica, aunque Fernando Gago aún mantiene dudas respecto al equipo que saltará al Estadio Nacional.

Si bien el entrenador se ha caracterizado por no entregar la formación titular hasta horas antes de los partidos, durante esta semana las dudas han sido aún mayores, especialmente en la mitad de la cancha.

En estos momentos, el único fijo para el ex Boca Juniors es Israel Poblete. Sin embargo, en cuanto a su acompañante, aparecen varias alternativas, a la espera de lo que ocurra con Charles Aránguiz.

Según información de ADN Deportes, el “Príncipe” está en condiciones de jugar hasta 60 minutos, por lo que su titularidad es una opción que toma fuerza. En caso de no ser considerado desde el inicio, Lucas Romero, Lucas Barrera y Agustín Arce pelean por ese lugar.

En la zona ofensiva, Javier Altamirano seguiría como el “10”, con Maximiliano Guerrero por la derecha y Lucas Assadi por la izquierda. En el centro del ataque, Juan Martín Lucero asoma como titular ante la lesión de Eduardo Vargas, a quien de todas formas esperarán para incluirlo en la convocatoria.

Con estos antecedentes, la probable formación de Universidad de Chile para enfrentar a la UC en el Clásico Universitario sería con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Israel Poblete, Charles Aránguiz (o Barrera, Romero o Arce) y Javier Altamirano en el mediocampo; y Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi y Juan Martín Lucero en ataque.