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Confirman inédito aforo para la visita de Colo Colo a U. de Concepción: pocas veces visto en el fútbol chileno

El cuadro albo contará con un masivo respaldo de sus hinchas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

Colo Colo contará con un masivo respaldo de sus hinchas en su visita al Estadio Ester Roa Rebolledo, donde este domingo enfrentará a Universidad de Concepción por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026.

Tras una última visita inspectiva de las autoridades al recinto de Collao, la Delegación Presidencial del Biobío dio luz verde y autorizó un aforo de 20 mil espectadores.

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De aquella cifra, 16.000 entradas serán destinadas a los hinchas albos, mientras que los 4.000 boletos restantes serán para el público local. Una decisión llamativa, considerando que el “Cacique” contará con cerca del 80% del apoyo en las tribunas.

En materia de seguridad, las autoridades dispondrán de un operativo con tres anillos en las inmediaciones del estadio. Asimismo, se prohibirá la venta de alcohol desde tres horas antes y hasta tres horas después del encuentro.

En el interior, 230 guardias privados resguardarán el recinto, que contará además con cámaras de vigilancia y control de identidad digital y biométrico.

“Se ha destinado además un fiscal con dedicación exclusiva para este evento, de manera tal de asegurar que se trate de un evento tranquilo y familiar”, declaró el delegado presidencial de la Región del Biobío, Julio Anativia.

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