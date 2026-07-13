Francia y España animarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. El duelo enfrentará a dos de las principales candidatas al título. Franceses y españoles definirán al primer finalista del torneo en un compromiso que se disputará en el AT&T Stadium, en Dallas, Estados Unidos. El conjunto galo viene de conseguir un sólido triunfo por 2-0 ante Marruecos en los cuartos de final, mientras la escuadra hispana selló su clasificación luego de imponerse sobre Bélgica por 2-1. La semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Chile. En Chile, el encuentro será transmitido por la señal abierta de Chilevisión y también por el canal DSports, exclusivo para clientes de DirecTV. Además, el compromiso se podrá ver vía streaming por las plataformas DGO, Prime Video, Paramount+ y Disney+, para quienes tengan una suscripción activa en dichas aplicaciones. Asimismo, podrás escuchar el partido en vivo junto a la transmisión de ADN Deportes.