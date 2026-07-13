Mundial 2026

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PREVIA. Francia - España en vivo hoy: goles, resultado y partido en directo del Mundial 2026

El duelo enfrentará a dos de las principales candidatas al título de la Copa del Mundo. Transmite ADN Deportes.

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Daniel Ramírez

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