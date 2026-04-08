;

VIDEO. Los Tenores, entre la caída de la UC en Copa Libertadores y el triunfo de O’Higgins en Sudamericana

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas analizaron el estreno de los equipos chilenos en ambos torneos continentales y adelantaron el debut copero de Coquimbo Unido ante Nacional.

Bastián Lizama

ADN Radio

ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este miércoles 8 de abril, nuestros panelistas analizaron a fondo la derrota de Universidad Católica ante Boca Juniors por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Andrés Fernández y Víctor Cruces también adelantaron el debut de Coquimbo Unido en el torneo continental ante Nacional y repasaron el triunfo de O’Higgins en la Copa Sudamericana.

Revisa también:

ADN

Además, comentaron las declaraciones de Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, quien manifestó su preocupación por la actual administración de Azul Azul, y conocieron las últimas novedades de Colo Colo tras una nueva jornada de “arellanización” en el Estadio Monumental.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 8 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad