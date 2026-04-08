VIDEO. Los Tenores, entre la caída de la UC en Copa Libertadores y el triunfo de O’Higgins en Sudamericana
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas analizaron el estreno de los equipos chilenos en ambos torneos continentales y adelantaron el debut copero de Coquimbo Unido ante Nacional.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 8 de abril, nuestros panelistas analizaron a fondo la derrota de Universidad Católica ante Boca Juniors por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Andrés Fernández y Víctor Cruces también adelantaron el debut de Coquimbo Unido en el torneo continental ante Nacional y repasaron el triunfo de O’Higgins en la Copa Sudamericana.
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Además, comentaron las declaraciones de Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, quien manifestó su preocupación por la actual administración de Azul Azul, y conocieron las últimas novedades de Colo Colo tras una nueva jornada de “arellanización” en el Estadio Monumental.
Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 8 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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