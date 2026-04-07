Boca Juniors aterriza a la UC en su regreso a la Copa Libertadores / RODRIGO ARANGUA

Universidad Católica tuvo un baño de realidad este miércoles en su primer partido por Copa Libertadores tras cuatro años y cayó con claridad ante Boca Juniors en el Claro Arena.

El partido fue trabado de un principio, con ambos elencos sin eludir el choque en cada pelota detenida, lo que derivó en un conato a los pocos minutos de juego tras una dura entrada de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani.

La UC no pudo con el ímpetu y presión permanente de los xeneizes, que tampoco exigieron demasiado a Vicente Bernedo.

Sin embargo, al minuto 16, tras un despeje a medias de Juan Ignacio Díaz, Leandro Paredes controló y anotó con un tiro rasante en su primer partido jugando Copa Libertadores.

¡¡A ESTO VINO!! GOLAZO TOTAL DE LEANDRO PAREDES PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIVERSIDAD CATÓLICA.



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El elenco cruzado tuvo muchísimos problemas para propiciarse chances en ofensiva y, de hecho, pasada la media hora, Santiago Ascacibar casi amplía la ventaja de los trasandinos.

Recién al minuto 54, la UC tuvo su primera chance clara con un cabezazo a contrapie de Fernando Zampedri que tuvo la atenta reacción de Leandro Brey.

¡BREY SALVÓ A BOCA! Gran atajada del arquero xeneize para evitar el empate de la U Católica.



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Sin embargo, Boca Juniors fue manteniendo a raya cualquier esbozo de reacción por parte de los cruzados y al minuto 65, tras un taconazo de Aranda, Lautaro Blanco desbordó para la arremetida de Adam Bareiro y el 2-0 trasandino.

¡BAREIRO PARA EL SEGUNDO! Aranda armó un jugadón y Blanco asistió al paraguayo para que marque el 2-0 de Boca ante la U Católica.



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La UC, golpeada, apenas pudo tener chances con un remate de Jhojan Valencia al minuto 71, aunque sí acertó cuando, al minuto 83, Juan Ignacio Díaz capturó un rebote en área xeneize para el descuento, más allá de una larguísima revisión VAR para convalidar el tanto.

DESCONTÓ LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: Juan Ignacio Díaz aprovechó el rebote de Brey y marcó el 1-2 ante Boca sobre el cierre.



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El elenco local intentó presionar buscando el empate, aunque el plantel cruzado no tuvo mayor claridad en ofensiva, sin siquiera propiciarse una chance con tal de igualar. La UC, así, comenzó con el pie izquierdo su incursión continental, donde en la próxima fecha tendrán que visitar a Cruzeiro, que derrotó en Guayaquil a Barcelona.