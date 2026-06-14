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Alerta en el Mundo: Trump anuncia acuerdo de paz con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos aseguró que el pacto con Teherán ya está cerrado y anunció el levantamiento del bloqueo naval en una de las rutas petroleras más estratégicas del planeta.

Juan Castillo

Getty Images

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este domingo al anunciar que su administración alcanzó un acuerdo de paz con Irán, en una decisión que podría marcar un punto de inflexión en las tensas relaciones entre ambos países y reducir la incertidumbre en Medio Oriente.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que las negociaciones concluyeron exitosamente y comunicó una serie de medidas inmediatas vinculadas al comercio internacional y al transporte marítimo de petróleo. Entre ellas, destacó la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Trump aseguró que “el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado” y agregó: “¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos”.

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Pese al anuncio realizado desde Washington, inicialmente no existía una confirmación oficial por parte de las autoridades iraníes. Sin embargo, horas después surgieron señales desde Teherán que apuntan a la concreción del entendimiento diplomático.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabad, confirmó que el proceso se encuentra en su etapa final. Según declaraciones recogidas por medios iraníes, la autoridad sostuvo que “el texto del memorando de entendimiento ha sido finalizado y la firma oficial del memorando de entendimiento de Islamabad tendrá lugar el viernes en Suiza”.

El eventual acuerdo llega después de semanas marcadas por episodios de alta tensión militar y diplomática en la región, especialmente tras los enfrentamientos indirectos entre Israel e Irán y las amenazas de interrupción del tránsito marítimo en el Golfo Pérsico.

La reapertura del estrecho de Ormuz es observada con especial atención por los mercados internacionales, debido a que una parte significativa del petróleo mundial transita por esa vía. Un escenario de mayor estabilidad podría traducirse en menores presiones sobre los precios de la energía y en una reducción de la volatilidad global.

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