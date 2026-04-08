ADN>noticias>VideosVIDEO. El encuentro entre Gary Medel y Leandro Paredes tras el duelo entre la UC y Boca que dio que hablar en redes socialesEl capitán de Boca Juniors se encontró con el ‘Pitbull’ tras la victoria del ‘Xeneize’ por 2-1 frente a los ‘Cruzados. La cuenta oficial de la Copa Libertadores captó el momento.Nicolás Lara Córdova08/04/2026 - 17:23 h CLT MásCopa LibertadoresClub Universidad CatólicaBoca JuniorsContenido patrocinadoPodcasts recomendadosVer todosPlayLos Tenores y la previa al debut de la UC en Copa LibertadoresAyer - 01:22:52SuscríbetePlayNarcotráfico01/04/26 - 22:39SuscríbetePlaySubsecretaria de Educación explica cómo aplicará restricción a gratuidadHoy - 21:18SuscríbetePlay¿Cómo el emprendimiento cambia tu vida?Ayer - 25:43Suscríbete