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VIDEO. El encuentro entre Gary Medel y Leandro Paredes tras el duelo entre la UC y Boca que dio que hablar en redes sociales

El capitán de Boca Juniors se encontró con el ‘Pitbull’ tras la victoria del ‘Xeneize’ por 2-1 frente a los ‘Cruzados. La cuenta oficial de la Copa Libertadores captó el momento.

Nicolás Lara Córdova

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