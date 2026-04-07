;

VIDEOS. ¡Feliz aniversario! O’Higgins festeja sus 71 años con una sólida victoria sobre Millonarios en su debut por Copa Sudamericana

El ‘Capo de Provincia’ impuso sus términos ante los colombianos y arrancó con todo su participación en el torneo.

Gonzalo Miranda

O&#039;Higgins festejó ante Millonarios por la Copa Sudamericana

O'Higgins festejó ante Millonarios por la Copa Sudamericana

Este martes por la noche arrancó la participación en la fase grupal de los equipos chilenos por la Copa Sudamericana 2026, instancia donde O’Higgins fue el primero en salir a la cancha recibiendo a Millonarios de Colombia en El Teniente.

El ‘Capo de Provincia’ salió con todo a su cancha para dejar los tres puntos en casa e, iniciado el compromiso, marcó diferencias: Arnaldo Castillo (12′) con un certero cabezazo hizo explotar el Codelco El Teniente.

Ya en el complemento, el visitante buscó el empate, pero solo encontró malas noticias: se fue expulsado Jorge Arias y minutos más tarde, Francisco González (82′) anotó el segundo de la noche.

En la próxima fecha, O’Higgins tendrá un desafío no menor: visitará a Sao Paulo en Brasil, aquello el próximo martes 14 desde las 18:00 horas.

Los goles del partido

Gentileza: ESPN Chile

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad