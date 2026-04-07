Este martes por la noche arrancó la participación en la fase grupal de los equipos chilenos por la Copa Sudamericana 2026, instancia donde O’Higgins fue el primero en salir a la cancha recibiendo a Millonarios de Colombia en El Teniente.

El ‘Capo de Provincia’ salió con todo a su cancha para dejar los tres puntos en casa e, iniciado el compromiso, marcó diferencias: Arnaldo Castillo (12′) con un certero cabezazo hizo explotar el Codelco El Teniente.

Ya en el complemento, el visitante buscó el empate, pero solo encontró malas noticias: se fue expulsado Jorge Arias y minutos más tarde, Francisco González (82′) anotó el segundo de la noche.

En la próxima fecha, O’Higgins tendrá un desafío no menor: visitará a Sao Paulo en Brasil, aquello el próximo martes 14 desde las 18:00 horas.

Los goles del partido

Gentileza: ESPN Chile

¡GOOOL DE O'HIGGINS!



Arnaldo Castillo con certero golpe de cabeza, anota el 1-0 parcial del elenco chileno sobre Millonarios, por la primera jornada de la CONMEBOL Sudamericana.



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