VIDEOS. ¡Feliz aniversario! O’Higgins festeja sus 71 años con una sólida victoria sobre Millonarios en su debut por Copa Sudamericana
El ‘Capo de Provincia’ impuso sus términos ante los colombianos y arrancó con todo su participación en el torneo.
Este martes por la noche arrancó la participación en la fase grupal de los equipos chilenos por la Copa Sudamericana 2026, instancia donde O’Higgins fue el primero en salir a la cancha recibiendo a Millonarios de Colombia en El Teniente.
El ‘Capo de Provincia’ salió con todo a su cancha para dejar los tres puntos en casa e, iniciado el compromiso, marcó diferencias: Arnaldo Castillo (12′) con un certero cabezazo hizo explotar el Codelco El Teniente.
Ya en el complemento, el visitante buscó el empate, pero solo encontró malas noticias: se fue expulsado Jorge Arias y minutos más tarde, Francisco González (82′) anotó el segundo de la noche.
En la próxima fecha, O’Higgins tendrá un desafío no menor: visitará a Sao Paulo en Brasil, aquello el próximo martes 14 desde las 18:00 horas.
Los goles del partido
Gentileza: ESPN Chile
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