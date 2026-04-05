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PROGRAMACIÓN. Equipos chilenos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana: dónde, cuándo y qué hora ver los partidos en vivo, en directo, online y en TV

Entre martes y miércoles se disputarán los cinco encuentros donde habrá representación chilena en los torneos. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Getty Images

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El sueño continental arranca. Esta semana, los cinco representantes chilenos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana comienzan sus encuentros de fases grupales.

Todo empieza este martes 7 de abril con dos partidazos. O’Higgins será el primero en salir a la cancha para recibir a Millonarios de Colombia en El Teniente. Media hora más tarde, la UC se ve las caras con Boca Juniors en el Claro Arena.

Ya en jornada de miércoles 8 se jugarán los restantes tres encuentros de chilenos: Coquimbo Unido se mide ante Nacional en el norte, y en paralelo, Palestino visitará a Deportivo Riestra en Buenos Aires. Finalmente, Audax Italiano y Olimpia chocan en La Florida.

Semana 1 para los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana

Los partidos de equipos chilenos, los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium, CHV, DirecTV y la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 7 de abril

  • 20:00 hrs| O’Higgins vs. Millonarios El Teniente
  • 20:30 hrs| Universidad Católica vs. Boca Juniors Claro Arena

Miércoles 8 de abril

  • 18:00 hrs| Coquimbo Unido vs. Nacional Francisco Sánchez Rumoroso
  • 18:00 hrs| Deportivo Riestra vs. Palestino Estadio Pedro Bidegaín
  • 20:00 hrs| Audax Italiano vs. Olimpia Bicentenario La Florida

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