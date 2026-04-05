El sueño continental arranca. Esta semana, los cinco representantes chilenos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana comienzan sus encuentros de fases grupales.

Todo empieza este martes 7 de abril con dos partidazos. O’Higgins será el primero en salir a la cancha para recibir a Millonarios de Colombia en El Teniente. Media hora más tarde, la UC se ve las caras con Boca Juniors en el Claro Arena.

Ya en jornada de miércoles 8 se jugarán los restantes tres encuentros de chilenos: Coquimbo Unido se mide ante Nacional en el norte, y en paralelo, Palestino visitará a Deportivo Riestra en Buenos Aires. Finalmente, Audax Italiano y Olimpia chocan en La Florida.

Semana 1 para los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana

Los partidos de equipos chilenos, los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

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Martes 7 de abril

20:00 hrs| O’Higgins vs. Millonarios | El Teniente

| 20:30 hrs| Universidad Católica vs. Boca Juniors | Claro Arena

Miércoles 8 de abril