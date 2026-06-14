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Luto en La Cisterna: Palestino confirma el triste fallecimiento de un histórico del club

Por medio de un comunicado, la dirigencia del cuadro ‘árabe’ expresó su profundo pesar por la partida del exdirectivo.

Gonzalo Miranda

Palestino | Agencia Uno

Palestino | Agencia Uno

El Club Deportivo Palestino y el balompié nacional se tiñen de luto.

A través de sus canales oficiales, la institución de colonia informó el sensible fallecimiento de Marcos Antonio Assadi Caviedes, quien fuera director del club y una figura estrechamente ligada a la dirigencia de la escuadra árabe.

Por medio de un comunicado, la dirigencia de Palestino expresó su profundo pesar por la partida del exdirectivo.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Marcos Antonio Assadi Caviedes, ex director de Club Deportivo Palestino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, manifestaron desde el conjunto de La Cisterna, desatando de inmediato muestras de afecto y condolencias por parte de los hinchas y la comunidad del fútbol chileno.

La familia del exdirigente ha compartido la información oficial para quienes deseen acompañarlos y rendirle sus respetos en sus ceremonias de despedida:

  • Velatorio: Se lleva a cabo este domingo 14 de junio, entre las 17:00 y las 20:00 horas.
  • Misa de despedida: Tendrá lugar este lunes 15 de junio a las 10:00 horas.
  • Lugar: Ambas ceremonias se realizan en la Parroquia Los Castaños, ubicada en Avenida Vitacura 7401, en la comuna de Vitacura, Santiago.

El mundo del deporte se suma a las condolencias para la familia Assadi Caviedes ante esta irreparable pérdida para la comunidad tricolor.

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