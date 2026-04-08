Atlético de Madrid dio el gran golpe este miércoles en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26, tras imponerse por 2-0 en su visita al Barcelona en el partido de ida de la llave disputado en el Camp Nou.

El cuadro catalán asumió el protagonismo desde los primeros minutos y contó con las opciones más claras para abrir la cuenta. Sin embargo, una expulsión de Pau Cubarsí en los 40′ terminó por cambiar el rumbo del encuentro.

En el peor momento del equipo colchonero, Giuliano Simeone aprovechó un excelente pase de Julián Álvarez y se escapó solo para definir ante la salida de Joan García, pero antes de entrar al área recibió una dura infracción por parte del central culé, quien recibió la roja directa del árbitro tras el llamado del VAR.

¡¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE.



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La expulsión fue fatídica para el dueño de casa, ya que no solo perdió a una de las figuras de su defensa y se quedó con diez jugadores, sino que de esa misma infracción nació el 1-0 para el Atlético, con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez (45′).

¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!!



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En el complemento, los dirigidos por Hansi Flick no encontraron respuestas y el cuadro de Diego Simeone se encargó de liquidar el partido gracias al tanto de Alexander Sørloth (70′), quien conectó un gran centro desde la banda derecha y definió de zurda dentro del área para sellar el definitivo 2-0.

¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA.



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Con esto, Atlético de Madrid se quedó con la primera opción de avanzar a las semifinales de la Champions League, mientras que el Barcelona estará obligado a revertir la llave como visitante en la revancha, programada para el martes 14 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Metropolitano.