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¿Bajarán los combustibles en Chile? Acuerdo de paz entre Irán y EE.UU. podría aliviar el precio de las bencinas

La reapertura del estrecho de Ormuz y una eventual baja en el precio internacional del petróleo podrían generar un escenario más favorable para los automovilistas chilenos durante las próximas semanas.

Juan Castillo

¿Bajarán los combustibles en Chile? Acuerdo de paz entre Irán y EE.UU. podría aliviar el precio de las bencinas

El anuncio realizado por Donald Trump sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán no solo tiene implicancias geopolíticas. También podría generar efectos directos en la economía mundial y en el bolsillo de los chilenos, especialmente a través del precio de los combustibles.

La atención de los mercados está puesta en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético global.

Tras comunicar que “el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado”, Trump también informó que “autorizo plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes”, una decisión que podría reducir la incertidumbre sobre el suministro de petróleo a nivel internacional.

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El paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo y concentra cerca de una quinta parte del comercio mundial de crudo. Por ello, cualquier amenaza de cierre o interrupción suele traducirse en alzas del petróleo, mientras que escenarios de estabilidad tienden a generar el efecto contrario.

¿Podrían bajar las bencinas en Chile?

Aunque aún es prematuro anticipar una reducción inmediata en los precios de los combustibles, el eventual acuerdo entre Washington y Teherán abre la puerta a un escenario más favorable para los países importadores de petróleo, entre ellos Chile.

Si la paz se consolida y desaparece el riesgo de interrupciones en Ormuz, los mercados podrían reaccionar con una disminución del precio internacional del crudo. Esto, a su vez, ayudaría a contener presiones inflacionarias relacionadas con el transporte, la logística y los costos energéticos.

Sin embargo, el impacto sobre las bencinas en Chile dependerá de varios factores. Además del valor internacional del petróleo, influyen el tipo de cambio entre el dólar y el peso chileno, los impuestos específicos y los mecanismos de estabilización de precios que operan en el país.

Otro elemento clave será la confirmación definitiva del acuerdo. Aunque Trump aseguró que el pacto está cerrado, las autoridades iraníes han señalado que la firma oficial del memorando se realizaría durante los próximos días en Suiza, por lo que los mercados seguirán atentos a la evolución de las negociaciones.

Por ahora, el anuncio representa una señal positiva para la economía global y podría contribuir a moderar los precios de la energía si la estabilidad en Medio Oriente logra mantenerse en el tiempo.

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