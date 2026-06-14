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VIDEO. “Hay rendimientos individuales muy bajos”: La inesperada autocrítica que remece al camarín de la U

Este domingo, los azules ganaban tranquilamente 2-0 a Unión La Calera, pero terminaron cediendo un insólito empate.

Gonzalo Miranda

Rocío Ayala

Universidad de Chile no pasó del empate ante Unión La Calera

Universidad de Chile no pasó del empate ante Unión La Calera

El ambiente en las entrañas del Estadio Nicolás Chahuán Nazar reflejó la frustración de Universidad de Chile.

Tras arrancar ganando cómodamente por dos goles y terminar cediendo un empate 2-2 ante Unión La Calera, el lateral azul, Fabián Hormazábal, enfrentó la zona mixta y no puso paños fríos al presente del equipo al cierre de la primera rueda.

El análisis del carrilero laico comenzó apuntando directamente al drástico cambio futbolístico y anímico que sufrió el equipo a mitad del compromiso, donde pasaron de dominar a llenarse de incertidumbre.

Los primeros 30 minutos hicimos un gran partido, creo que lo planteamos de buena manera, y creo que ya desde que nos hacen el gol empezamos a tener dudas. La verdad es que es difícil de explicarte en este momento, pero nos empezó a costar y lo pagamos caro”, confesó Hormazábal.

Un balance semestral en números rojos

Al ser consultado por el rendimiento global del equipo en esta primera mitad del año (donde la ‘U’ ya quedó fuera de la Copa de la Liga y actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales), el defensor fue categórico y evitó las excusas.

Creo que hay que ser bastante autocrítico. No es lo que esperábamos, obviamente esperábamos mucho más. Estar en un club como la ‘U’ te exige esas cosas. El balance es negativo para lo que queríamos“, disparó con firmeza, apuntando a la necesidad obligatoria de mostrar una cara completamente distinta de cara a la segunda rueda del torneo.

Finalmente, Hormazábal no se guardó nada al momento de evaluar los niveles personales dentro del camarín y comenzó por cuestionar su propio juego, haciendo un llamado a sus compañeros a mirarse al espejo antes del receso.

Hay que ver en qué se está fallando. Obviamente hay muchos rendimientos individuales que están bajos, empezando por el mío, soy autocrítico, creo que hay mucho que mejorar. Esperamos tener una buena segunda rueda“, concluyó el zaguero, evidenciando que el cuerpo técnico tendrá una dura tarea para reestructurar las piezas antes del reinicio de la competencia.

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