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“Hay que recuperar la honestidad”: Rectora de la Universidad de Chile deja claro mensaje a Azul Azul

Rosa Devés señaló la necesidad de revisar el convenio con Azul Azul y exigir una mayor participación de la casa de estudios.

Daniel Ramírez

“Hay que recuperar la honestidad”: Rectora de la Universidad de Chile deja claro mensaje a Azul Azul

“Hay que recuperar la honestidad”: Rectora de la Universidad de Chile deja claro mensaje a Azul Azul / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, se refirió al convenio que autoriza a Azul Azul utilizar los símbolos y el nombre del club profesional, todo esto, a raíz de la cuestionada administración de quienes controlan a la U, entre ellos, Michael Clark.

En diálogo con el programa “De esto se habla”, de ADN y El País, Devés señaló la necesidad de revisar dicho convenio y exigir una mayor participación de la casa de estudios, considerando que solo tienen dos representantes en el directorio de Azul Azul.

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“Lo que se contempla es revisar el convenio y exigir más poder a la Universidad de Chile dentro del club. Tenemos dos directores de once, entonces son minoría. Nos preocupa este tema”, señaló la académica.

Respecto a la posibilidad de quitarle el uso del nombre de Universidad de Chile a Azul Azul, Rosa Devés comentó: “Dejar al club sin el nombre, eso ya es otro tema. Somos cuidadosos en eso, porque hay hinchas que son importantes, el mismo club es importante”.

No obstante, la rectora de la Casa de Bello dejó un claro mensaje a quienes manejan las riendas del cuadro azul: “Hay que recuperar la honestidad en el manejo del club”.

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