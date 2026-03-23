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Palestino oficializa histórica decisión de cara a su localía en la Copa Sudamericana

Después de años arrendando estadios para poder disputar torneos continental, el “Tino Tino” podrá jugar en La Cisterna.

Damián Riquelme

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Palestino ha vivido durante años una verdadera “peregrinación” cada vez que le ha tocado representar a Chile en el ámbito internacional. Desde la inauguración de su estadio, en 1988, el club se vio obligado a buscar refugio en recintos como el Monumental, el Nacional, Santa Laura e incluso viajar a regiones como Rancagua o Concepción para ejercer su localía en torneos continentales por no contar con un estadio certificado.

Sin embargo, este lunes la institución recibió una noticia que marca un hito. Todo luego que Conmebol inspeccionó y aprobó oficialmente el Estadio Municipal de La Cisterna para albergar los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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Con esto, el conjunto “árabe” jugará por primera vez en su historia un duelo internacional en su propia casa.

El gran avance que permitió esta aprobación fue la modernización del recinto, especialmente la instalación de nuevas luminarias de estándar internacional finalizada a fines de 2025 y las mejoras en el entorno del campo de juego. Estas obras fueron fundamentales para que la confederación diera el visto bueno tras décadas de espera por parte de los hinchas del “Tino Tino”.

Este debut continental será el próximo martes 14 de abril a las 20:30 horas, cuando Palestino reciba a Montevideo City Torque. Posteriormente, el estadio también será el escenario para los enfrentamientos ante Gremio de Porto Alegre y Deportivo Riestra, consolidando así un anhelo histórico para los aficionados de Palestino.

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