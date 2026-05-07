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AUDIO. “Hace mucho tiempo que estamos entrenando seguido, sin un día libre... Este triunfo recompensa todo eso”

“El equipo se entrega por entero; eso es lo que más me reconforta”, afirmó Hernán Caputto, entrenador de Coquimbo Unido, tras vencer a Universitario en Copa Libertadores.

Javier Catalán

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido

02:49

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Coquimbo Unido está sacando a relucir su chapa de campeón del fútbol chileno en la Copa Libertadores, donde, a falta de dos fechas, tiene serias opciones de conseguir la clasificación a octavos de final.

Tras remontar ante Universitario, los “Piratas” comparten la cima del Grupo B y, además, consiguieron su primer triunfo como locales en la historia del torneo internacional. Hernán Caputto, DT de los aurinegros, valoró positivamente esta hazaña.

Yo siempre digo que la vida misma está para romper paradigmas; en este caso, la historia nos favorece con esto de poder ganar un partido aquí. Pero siento que el equipo va por más, quiere más”, comenzó diciendo el entrenador en conferencia de prensa.

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“Nos encontramos con un resultado adverso, creo que inmerecido, pero así es el fútbol. Nunca dejamos de ir a buscar el resultado, que era lo que queríamos: los tres puntos. La gente a veces se impacienta, pero esto dura 90 minutos y el equipo se entrega por entero; eso es lo que más me reconforta”, continuó.

Hace mucho tiempo que estamos entrenando seguido, sin un día libre, y es un esfuerzo grandísimo de los futbolistas. Por eso siento que el triunfo recompensa todo eso”, cerró Caputto.

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