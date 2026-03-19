Así quedaron los grupos de Audax Italiano, O’Higgins y Palestino en la Copa Sudamericana 2026

Este jueves se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y los equipos chilenos ya conocen su camino en el torneo internacional.

Palestino, Audax Italiano y O’Higgins son los representantes naciones en la competencia de la Conmebol, que contaron con diferente suerte en la elección de sus rivales.

La primera fecha de la ronda grupal de la Copa Sudamericana se jugará en la semana del 7 al 9 de abril, aún con programación a definir.

Estos serán los rivales de Palestino

Grupo F

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Estos serán los rivales de O’Higgins

Grupo C

Sao Paulo

Millonarios

Boston River

O’Higgins

Estos serán los rivales de Audax Italiano

Grupo G