Así quedaron los grupos de Audax Italiano, O’Higgins y Palestino en la Copa Sudamericana 2026
Dura competencia tendrán los representantes nacionales en el torneo continental.
Este jueves se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y los equipos chilenos ya conocen su camino en el torneo internacional.
Palestino, Audax Italiano y O’Higgins son los representantes naciones en la competencia de la Conmebol, que contaron con diferente suerte en la elección de sus rivales.
Revisa también:
La primera fecha de la ronda grupal de la Copa Sudamericana se jugará en la semana del 7 al 9 de abril, aún con programación a definir.
Estos serán los rivales de Palestino
Grupo F
- Gremio
- Palestino
- Montevideo City Torque
- Deportivo Riestra
Estos serán los rivales de O’Higgins
Grupo C
- Sao Paulo
- Millonarios
- Boston River
- O’Higgins
Estos serán los rivales de Audax Italiano
Grupo G
- Olimpia
- Vasco da Gama
- Audax Italiano
- Barracas Central
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