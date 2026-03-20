Este jueves, tras una intensa fase preliminar y la expectativa de conocer el rumbo del torneo continental para este 2026, la Conmebol definió finalmente los grupos de la Copa Sudamericana. El sorteo, realizado en Luque, determinó que Palestino deberá enfrentar un calendario exigente, pero con matices geográficos favorables.

El cuadro dirigido por Cristian Muñoz quedó emparejado en el grupo F con Gremio (BRA), Montevideo City Torque (URU) y Deportivo Riestra (ARG). Ante este escenario, el estratega de los “Árabes” valoró el sorteo. “Vamos a tener lindos partidos, ojalá que podamos jugar de local, que sería super importante. En Sudamericana son todos los rivales complejos, pero tenemos un buen grupo y una linda ilusión”, señaló el técnico tras conocer a sus oponentes.

Uno de los puntos clave que dejó tranquilos al cuerpo técnico y a la dirigencia fue la logística de los traslados. Muñoz hizo hincapié en que la ubicación geográfica de sus rivales permitirá una mejor gestión.

“No hay vuelos con escala, entonces ayuda también a la recuperación, a no estar viajando con mucho tiempo de anticipación, también para el torneo local, esos viajes también van complicando, así que la verdad que es un buen grupo”, cerró el entrenador de 42 años.

La planificación ahora se centrará en el análisis táctico de cada rival y en asegurar la localía en un recinto que cumpla con los estándares de Conmebol.

Como dato adicional, cabe destacar que Palestino busca superar su registro histórico en la competición, intentando igualar o mejorar su participación de 2016, cuando alcanzó la instancia de cuartos de final tras eliminar a potencias como Flamengo.