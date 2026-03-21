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FOTOS. Boca y Nacional: Conmebol publica día y hora para el debut de la UC y Coquimbo en Copa Libertadores

‘Cruzados’ y ‘piratas’ harán su debut en el torneo continental de clubes en condición de local.

Gonzalo Miranda

Universidad Católica y Coquimbo Unidos representan a Chile en Copa Libertadores

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El destino está trazado para la Universidad Católica y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. Ambos son los únicos representantes del fútbol chileno en el torneo continental de clubes.

El pasado viernes por la noche, Conmebol confirmó día y hora para el debut de ambos por la primera jornada, instancia donde será la UC el primero en saltar a la cancha.

Los ‘caballeros cruzados’ debutan ante nada más, ni nada menos, que ante Boca Juniors. El gigante argentino vendrá a Chile el martes 7 de abril para desafíar a la UC desde las 20:30 horas en el Claro Arena.

Al día siguiente, miércoles 8 de abril, será el turno del campeón del fútbol chileno: Coquimbo Unido recibirá a Nacional de Uruguay en el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso desde las 18:00 horas.

Martes 7 de abril

  • 20:30 hrs | Universidad Católica vs. Boca Juniors | Claro Arena

Miércoles 8 de abril

  • 18:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Nacional | Francisco Sánchez Rumoroso

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