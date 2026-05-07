Stefan Kramer lo vuelve a hacer: imitación de Luis Enrique se vuelve viral en redes

Luis Enrique es el entrenador del momento gracias a su espectacular presente en Paris Saint-Germain. El DT conquistó la primera Champions League del gigante parisino, y los metió en su segunda final consecutiva tras derrotar al Bayern Múnich.

El técnico español también se sumó a la larga lista de personajes interpretados por Stefan Kramer, humorista conocido por sus virales parodias de distintas personalidades.

El chileno recreó una de las conocidas conferencias de prensa de Luis Enrique, famosas por sus hilarantes respuestas ante las consultas de la prensa.

La publicación acumula más de 45 mil likes en su cuenta personal de Instagram, con dos mil comentarios entre los que se pueden encontrar personalidades como Marcelo Díaz o “Quique” Neira.