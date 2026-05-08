Estos fueron los partidos políticos mejor y peor evaluados por los chilenos en 2026, según Cadem

Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, la evaluación ciudadana de los partidos políticos en Chile durante 2026 mostró importantes diferencias en la percepción de las colectividades.

De acuerdo a los resultados, se observaron niveles dispares de imagen positiva y negativa entre las distintas colectividades, reflejando un escenario de alta dispersión en la evaluación pública.

Estos fueron los partidos mejor evaluados por los chilenos en 2026:

Partido Republicano: 36% de imagen “muy buena o buena”

Partido Socialista (PS): 35%

Partido Nacional Libertario (PNL): 34%

Renovación Nacional (RN): 33%

Frente Amplio: 33%

UDI: 29%

PPD: 28%

Partido Comunista (PC): 28%

Partido Social Cristiano: 28%

Partido de la Gente (PDG): 27%

Amarillos por Chile: 25%

Demócratas: 24%

Evópoli: 23%

Democracia Cristiana (DC): 19%

El estudio evidenció que dos colectividades concentraron las mejores evaluaciones en imagen positiva, correspondientes al Partido Republicano y el Partido Socialista (PS).

Mientras que la Democracia Cristiana se ubicó en el último lugar del ranking como la peor evaluada , reflejando una alta dispersión en la percepción ciudadana del sistema político.

Otros resultados

El estudio también analizó la percepción ideológica de los partidos en una escala de 1 a 10, donde 1 representó la izquierda y 10 la derecha.

En este ítem, el PS obtuvo un promedio de 2,7 y el Frente Amplio 2,6, mientras que RN alcanzó 7,3 y la UDI 8,0. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario fueron ubicados en 8,9.

Respecto del nivel de conocimiento, el Partido Comunista lideró con 91%, seguido por la UDI con 90%. Más atrás se ubicaron el Partido Republicano, Frente Amplio, PS, PPD y Evópoli, todos con 89%.