;

Estos fueron los partidos políticos mejor y peor evaluados por los chilenos en 2026, según Cadem

La encuesta evidenció una alta dispersión en la valoración de las colectividades políticas del país.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, la evaluación ciudadana de los partidos políticos en Chile durante 2026 mostró importantes diferencias en la percepción de las colectividades.

De acuerdo a los resultados, se observaron niveles dispares de imagen positiva y negativa entre las distintas colectividades, reflejando un escenario de alta dispersión en la evaluación pública.

Estos fueron los partidos mejor evaluados por los chilenos en 2026:

  • Partido Republicano: 36% de imagen “muy buena o buena”
  • Partido Socialista (PS): 35%
  • Partido Nacional Libertario (PNL): 34%
  • Renovación Nacional (RN): 33%
  • Frente Amplio: 33%
  • UDI: 29%
  • PPD: 28%
  • Partido Comunista (PC): 28%
  • Partido Social Cristiano: 28%
  • Partido de la Gente (PDG): 27%
  • Amarillos por Chile: 25%
  • Demócratas: 24%
  • Evópoli: 23%
  • Democracia Cristiana (DC): 19%

Revisa también

ADN

El estudio evidenció que dos colectividades concentraron las mejores evaluaciones en imagen positiva, correspondientes al Partido Republicano y el Partido Socialista (PS).

Mientras que la Democracia Cristiana se ubicó en el último lugar del ranking como la peor evaluada, reflejando una alta dispersión en la percepción ciudadana del sistema político.

Otros resultados

El estudio también analizó la percepción ideológica de los partidos en una escala de 1 a 10, donde 1 representó la izquierda y 10 la derecha.

En este ítem, el PS obtuvo un promedio de 2,7 y el Frente Amplio 2,6, mientras que RN alcanzó 7,3 y la UDI 8,0. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario fueron ubicados en 8,9.

Respecto del nivel de conocimiento, el Partido Comunista lideró con 91%, seguido por la UDI con 90%. Más atrás se ubicaron el Partido Republicano, Frente Amplio, PS, PPD y Evópoli, todos con 89%.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad