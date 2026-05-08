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VIDEO. Liberan secuencia de la encerrona a diputada Pizarro en Macul: “Fue doloroso ver que eran niños...”

“Me cuestionaría por qué hay niños metidos en esto”, relató.

Felipe Romo

La diputada Lorena Pizarro y su jefa de gabinete sufrieron una encerrona en su hogar en Macul, con el robo de sus pertenencias y vehículo personal que terminó con dos menores de edad detenidos.

La representante del Distrito 13° de la región Metropolitana fue interceptada por cinco asaltantes, pero la rápida movilización de seguridad ciudadana y Carabineros obligó a los jóvenes a huir del lugar a pie.

Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad del sector, que fueron claves para la investigación y el arresto de los involucrados.

En el video se observa cuando el vehículo de la representante política es interceptado por los cinco jóvenes delincuentes, así como cuando no logran arrancar el auto que intentaron robar.

Yo iba llegando a mi casa, venía del distrito con mi compañera de trabajo que es la jefa de gabinete. Ella me traslada porque yo no sé manejar. Vemos que corren cinco jóvenes, nos agarran por el cuello con gritos nos piden las llaves del auto, me quitan mi cartera”, comenzó.

En su testimonio detalló que intentaron seguir la huida de los delincuentes, que gracias a la intervención de vecinos y las autoridades lograron reducirlos.

Sin embargo, más allá de presentar molestia, Pizarro lamentó que los ladrones fueran menores de edad.

“Voy a decir algo que es poco normal, ellos eran niños de 10, 17 años. Si en Chile creemos que ellos son los peor que hay, estamos construyendo una sociedad que no tiene nada de humanidad. Me cuestionaría por qué hay niños en esto. Fue muy doloroso ver que eran niños”, agregó.

La diputada dejó un mensaje acerca de las razones de que menores de edad recurran a la delincuencia, diciendo que “estaban vestidos de escolares, eran solo niños”.

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