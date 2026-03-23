Esta semana, el mundo del fútbol se despertó con una noticia de impacto global que remece el mercado de fichajes americano, tras darse a conocer que un club de la MLS llegó a acuerdo con flamante jugador europeo.

El periodista Fabrizio Romano confirmó un acuerdo verbal total para que Antoine Griezmann se una al Orlando City. Aunque el club estadounidense intentó incorporarlo de manera inmediata antes del cierre del mercado en marzo, el acuerdo definitivo se ha pactado para julio de 2026, permitiendo que el jugador termine la presente temporada con el Atlético de Madrid.

El máximo goleador histórico del conjunto “colchonero” recibió permiso oficial del club para viajar a Estados Unidos durante este parón de selecciones, considerando que en 2024 renunció a la selección de Francia.

El objetivo de este arribo es ultimar los detalles de su contrato, que según las informaciones será por dos temporadas, y realizar los reconocimientos médicos pertinentes antes de firmar el vínculo que lo unirá a los “Lions” tras finalizar la temporada en Europa.

La decisión de Antoine Griezmann responde a su deseo personal de cerrar su carrera en una liga que siempre le ha fascinado y en un entorno que favorece a su familia.

Como dato adicional, se ha revelado que el Orlando City ya tiene reservado el dorsal número 7 para el francés, quien llegará como jugador franquicia, tal como fue el fichaje del brasileño Kaká en 2015.