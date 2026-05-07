Ayudaba a sus vecinos; era ‘mateo’ y se iba a casar: el recuerdo que deja el joven fallecido en Inacap

Durante la noche de este miércoles 6 de mayo se dio a conocer que un joven estudiante de la sede de La Granja de Inacap falleció electrocutado durante una clase de práctica.

El joven, identificado como Daniel Hidalgo Cerda, de 21 años, recibió una descarga eléctrica al estar manipulando un tablero.

En conversación con Las Últimas Noticias, diversos conocidos de Daniel entregaron su testimonio para dar a conocer la historia del joven fallecido.

“Estaba comprometido y se iba a casar el próximo año. Su familia es de tradición pentecostal y su abuelo es un pastor muy querido”, indicó una amiga del joven, quien pertenecía a la comunidad evangélica de la Iglesia Pentecostal Naciente.

“En la semana se dedicaba principalmente a estudiar y trabajar, y los fines de semana, sobre todo el domingo, utilizaba su tiempo en difundir la obra del Señor. Viajó por Chile recorriendo distintas iglesias, incluso estuvo en Iquique con su abuelo”, agregó la amiga de Daniel.

Un compañero de clases de Daniel Hidalgo comentó al medio recién citado que el joven se destacaba por su buen rendimiento académico, siendo su nota más baja un 4,2 y que “le gustaba mucho lo que hacía y ayudaba a sus vecinos en temas eléctricos”.

Inacap informó a través de un comunicado que la muerte de Daniel Hidalgo se encuentra en investigación y que se activaron los protocolos para determinar las causas del accidente.