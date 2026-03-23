“Me hago responsable de lo que pasó”: la autocrítica del “Coto” Sierra ante la debacle de Union Española

El descenso a Primera B en la temporada 2025 dejó una herida abierta en Unión Española, club que hoy está luchando por volver a la élite desde el ascenso.

El proceso de la actual temporada lo iniciaron con Gonzalo Villagra. Sin embargo, hace algunos días, Ronald Fuentes tuvo que tomar el mando del equipo tras una seguidilla de malos resultados.

En declaraciones a El Mercurio, José Luis Sierra, histórico futbolista y técnico del cuadro “Hispano” en gran parte del primer semestre del año pasado, no buscó excusas y enfrentó las críticas por el bajo rendimiento de un plantel que, según sus palabras, tenía las cualidades necesarias para haber evitado la caída.

En cuanto a lo futbolístico, “nos costaba mucho hacer goles y los rivales, sin generar tanto, nos marcaban con facilidad. Eso fue generando inseguridad. Había potencial y lo ratifica que muchos de esos jugadores siguieron en equipos de Primera pese a la campaña”, explicó el “Coto”.

“Me hago responsable de lo que pasó: no sacarle rendimiento a los jugadores. Una de las cosas que me hacían seguir en Unión es que veía potencial. Tengo muchas jornadas en la mente que debimos ganar. Todo lo que diga suena a excusa”, analizó el mundialista con La Roja en Francia 1998.

Finalmente, el ídolo hispano envió un mensaje directo a la hinchada roja, asegurando que el dolor por el descenso le afecta de la misma manera que a los fanáticos. “Entiendo cualquier sentimiento que puedan tener los hinchas, me duele tanto como a ellos”, cerró Jose Luis Sierra.