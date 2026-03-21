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La incertidumbre en Palestino de cara a su localía para la Copa Sudamericana

La Conmebol entregó la programación completa de la fase de grupos del torneo y en ella aún no se confirma el recinto donde los “árabes” jugarán sus partidos de local.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Palestino fue uno de los tres equipos chilenos clasificados para la Copa Sudamericana, luego de vencer a la Universidad de Chile en la fase previa, sumándose a Audax Italiano y O’Higgins, que cayó en el torneo tras su eliminación en la Fase 3 de la Copa Libertadores.

El cuadro “árabe” ya conoce a los rivales que enfrentará en el Grupo F de la competencia internacional: Grêmio, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra.

Si bien el fixture de la fase de grupos ya es oficial, en el cuadro de La Cisterna tienen a sus hinchas con una gran incertidumbre: dónde ejercerán su localía, ya que ni la misma Conmebol lo tiene claro aún.

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En la programación de las seis fechas de la primera ronda, los partidos en los que Palestino debe hacer de local aún no tienen definida la ciudad ni el estadio donde jugarán, apareciendo estos apartados como “por definir”.

Estas dudas del cuadro “árabe” nacen de su intención de querer ejercer su localía en el Estadio Municipal de La Cisterna, su habitual casa, el cual, con la instalación de nuevas luminarias en 2025, está en gestiones para ser aprobado por la Conmebol. Sin embargo, por ahora, el estado de la situación es incierto.

Fue el propio presidente del club, Jorge Uauy, quien le confirmó a ADN Deportes que están intentando resolver las observaciones del ente sudamericano, aunque también ya barajan distintos recintos en caso de que La Cisterna sea rechazado.

La programación de Palestino en Copa Sudamericana

  • Miércoles 8 de abril | 19:00 horas | Deportivo Riestra vs Palestino | Estadio Pedro Bigadain
  • Martes 14 de abril | 20:30 horas | Palestino vs Montevideo City Torque | Por definir
  • Miércoles 29 de abril | 20:30 horas | Palestino vs Gremio | Por definir
  • Miércoles 6 de mayo | 19: 00 horas | Montevideo City Torque vs Palestino | Centenario de Montevideo
  • Miércoles 20 de mayo | 20:00 horas | Gremio vs Palestino | Arena do Gremio
  • Martes 26 de mayo | 18:00 horas | Palestino vs Deportivo Riestra | Por definir

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