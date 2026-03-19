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“No nos va a alcanzar...”: el crudo análisis de Ronald Fuentes sobre el presente de Unión Española en la Primera B

El experimentado DT asumió la banca de Independencia en un momento crítico que ubica a los “Hispanos” en la parte baja de la tabla.

Damián Riquelme

@ueoficial

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En Unión Española la situación es crítica tras un inicio de temporada para el olvido en la Primera B, donde apenas ha logrado sumar tres puntos en sus primeros cuatro compromisos. De esta manera, la dirigencia decidió la salida de Gonzalo Villagra de la banca técnica, que marcó el fin de un proceso que no logró despegar, abriendo paso al tercer ciclo de Ronald Fuentes en el Santa Laura, quien asumió con la misión urgente de devolver al club a la división de honor.

Sin embargo, el estreno de “Chicho” no fue el esperado. El pasado domingo, el conjunto hispano sufrió una nueva derrota por 2-1 ante Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán, resultado que mantiene al equipo en la parte baja de la tabla y lejos de los puestos de avanzada. Este traspié caló hondo en el cuerpo técnico, que tras analizar el rendimiento colectivo, no ocultó su preocupación por el nivel mostrado por el plantel.

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En la previa del trascendental duelo de este viernes ante el líder Deportes Puerto Montt, Ronald Fuentes hizo un análisis sobre la falta de volumen ofensivo y el carácter del equipo. “No nos va a alcanzar si seguimos así. Tenemos que generar más oportunidades de gol. Los arrestos individuales no marcan diferencia, tenemos que ser fuertes como equipo”, declaró.

El diagnóstico de Fuentes también apuntó al factor psicológico, reconociendo que el equipo se desmorona ante la adversidad. “Nos cuesta meternos en el partido cuando nos hacen un gol. El grupo estaba golpeado por la salida de Gonzalo Villagra y tratamos de revertir esa situación”, confesó el DT.

Pese a esto, el técnico sabe que el tiempo apremia y que la fama de “equipo grande” en la categoría exige resultados inmediatos. “La exigencia es mayor. El objetivo es volver a donde tiene que estar Unión Española”, cerró el experimentado estratega.

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