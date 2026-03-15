Unión Española sigue en caída libre en la Primera B. Este domingo, en el debut del técnico Ronald Fuentes tras la salida de Gonzalo Villagra, el cuadro hispano volvió a tropezar y cayó 2-1 ante Deportes Antofagasta por la cuarta fecha de la Liga de Ascenso.

En el Estadio Calvo y Bascuñán, el local se adelantó en el marcador gracias a un autogol de Kevin Contreras (38′). Tras un remate de Josepablo Monreal, el arquero Martín Rodríguez logró desviar el balón, pero el rebote terminó cayendo sobre Contreras, quien, sorprendido, envió la pelota a su propio arco para establecer el 1-0.

La segunda cifra de los “Pumas” llegó en el complemento por medio de Brayan Hurtado (72′). Luego de un tiro libre de Diego Rojas, el extremo venezolano desvió el balón de cabeza y sentenció el partido en el norte.

Sobre el final del encuentro y para el honor, Patricio Rubio (90+6′) se despachó con un golazo de chilena que dejó sin opción a Fernando Hurtado. Sin embargo, no quedaba tiempo para algo más.

Con este resultado, Antofagasta escaló al quinto lugar de la tabla con 6 puntos, a cuatro del líder momentáneo, Cobreloa (10). En la otra vereda, Unión Española sumó su tercera derrota consecutiva y se ubicó en la duodécima posición con apenas 3 unidades.

El próximo partido de los “Pumas” será contra Santiago Wanderers, el domingo 22 de marzo a las 12:00 horas en Valparaíso. Por su parte, los “Hispanos” recibirán a Deportes Puerto Montt el viernes 20 desde las 20:30 horas en Santa Laura.