“Siempre sigo a Colo Colo, todos los partidos... Estoy muy feliz de que estén en la punta de la tabla”

En medio de la campaña que está realizando con el Sevilla, Gabriel Suazo se dio un tiempo para hablar sobre el presente de Colo Colo, que actualmente marcha puntero en el Campeonato Nacional.

Este jueves, el defensa chileno dialogó con Eugenio Salinas, corresponsal de ADN Deportes en Europa, y se mostró contento por el momento que atraviesa su exclub.

“Siempre estoy siguiendo a Colo Colo, todos los partidos. El último lo vi media hora, porque ya era muy tarde, pero siempre sigo al equipo. Estoy muy feliz de que estén ahí en la punta de la tabla y que estén consiguiendo cosas importantes poco a poco con su técnico”, señaló el seleccionado nacional.

En la misma línea, “Gabi” destacó el rol que está cumpliendo Arturo Vidal como defensa central. “Está haciendo partidazos. Contra Audax Italiano fue la figura del partido. Es un jugador muy inteligente, puede darle mucho a Colo Colo en la posición en la que está jugando. Arturo tiene una calidad extraordinaria”, aseguró.

“En general, Colo Colo ha sido un equipo muy sostenible y muy equilibrado en el juego. Le han hecho cuatro goles hasta ahora, eso para un club es un equilibrio y un sostén muy importante para seguir creciendo en el juego. La verdad es que veo muy bien al equipo y espero que le vaya increíble esta temporada”, concluyó Gabriel Suazo desde España.