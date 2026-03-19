“Fernando Gago es un técnico que ha desgastado los procesos por su obsesión con lo táctico y el peso de los jugadores”

A falta de que el estratega argentino estampe su firma para asumir la banca de la U, ya surgen críticas en Chile por el modo que dirige a sus equipos.

Damián Riquelme

Getty Images

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El inminente arribo de Fernando Gago a Universidad de Chile ha generado diversas reacciones en el medio nacional. Tras la salida de Francisco Meneghini, la dirigencia de Azul Azul apostó por el exvolante de Real Madrid para enderezar el rumbo del equipo, una decisión que, aunque ambiciosa, no está exenta de cuestionamientos por el perfil que el técnico ha mostrado en sus pasos anteriores por Argentina y México.

Sin embargo, las dudas no solo pasan por los resultados, sino por la metodología de trabajo del estratega. Nicolás Peric, exarquero y actual comentarista en ESPN, encendió las alarmas al analizar el impacto que el argentino puede tener en el camarín azul, advirtiendo sobre ciertos rasgos de su personalidad que han terminado por complicar sus ciclos previos.

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Según Peric, el principal problema de Fernando Gago radica en la metodología. “Es un técnico que ha desgastado los procesos ‘antes de’ por su obsesión con lo táctico. Tiene una obsesión con el peso también, en Argentina se hablaba de ‘la balanza de Gago’”, señaló el comentarista.

El ex Audax Italiano profundizó en su preocupación al comparar a Gago con su antecesor, señalando que le parecería un error seguir una línea donde el sistema está por encima de las capacidades individuales de los futbolistas.

Gago viene con un registro de 222 partidos dirigidos y un rendimiento global cercano al 51%. Si bien ostenta títulos con Racing de Avellaneda, su desafío en la U será demostrar que su madurez como técnico le permite manejar las tensiones de un club grande sin que su metodología termine asfixiando al grupo.

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