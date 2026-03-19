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VIDEO. Los Tenores comentan el presente de la U y Colo Colo en un programa especial por el día del trabajador de la construcción

En el programa de este jueves, nuestros panelistas también escucharon las palabras de Gabriel Suazo sobre el nuevo proceso de La Roja y su relación con Alexis Sánchez.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este jueves 19 de marzo, nuestros panelistas estuvieron en un programa especial en la obra Vista Parque de la Constructora Oval, en la comuna de San Ramón, donde analizaron las palabras de Gabriel Suazo en conversación con ADN Deportes, que habló sobre el futuro de La Roja y su relación con Alexis Sánchez.

Cristian Arcos, Leo Burgueño, Gonzalo Jara, Víctor Cruces y Carlos Costas, acompañados de Claudio Borghi y el “Trovador del Gol”, comentaron la inminente llega de Fernando Gago a la banca de la Universidad de Chile y las palabras de Jhon Valladares para quien será su sucesor.

Además, supieron de la emoción que tuvo Diego Ulloa por su nominación a la selección chilena y la formación que prepara Colo Colo para su debut en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido.

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Revive la edición de Los Tenores de este jueves 19 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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