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Tres ‘refuerzos’ europeos llegan a La Roja: juegan en España, Portugal y Dinamarca

La selección chilena sub 20 anunció su nómina para la próxima fecha FIFA, donde destaca la inclusión de tres jugadores provenientes del fútbol europeo.

Bastián Lizama

Tres ‘refuerzos’ europeos llegan a La Roja: juegan en España, Portugal y Dinamarca

Tres ‘refuerzos’ europeos llegan a La Roja: juegan en España, Portugal y Dinamarca / Carlos Parra - Comunicaciones FFCH

La selección chilena sub 20 oficializó este jueves la nómina de 28 jugadores para la próxima fecha FIFA, instancia en la que enfrentará a Perú en dos amistosos programados para el domingo 29 y el martes 31 de marzo.

Entre los citados, destacan tres nuevos “refuerzos” provenientes del fútbol europeo, tal como había informado ADN Deportes en las últimas semanas.

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El primero de ellos es Thomas Dean Coulombe, lateral de 18 años que pertenece a las filas del RCD Espanyol de Barcelona. El zaguero, que tiene nacionalidad chilena, estadounidense y española, vestirá por primera vez la camiseta de La Roja.

Otra de las novedades es Jetzen López, volante de 19 años que milita en el SC Braga de Portugal. El mediocampista nació en Australia, pero tiene padre chileno, lo cual despertó el interés de los scoutings de la ANFP.

A ellos se suma Roberto Risnae, delantero 19 años que juega en el Copenhague de Dinamarca. El atacante, de origen danés y con abuela paterna chilena, ya registra pasos por las selecciones juveniles del país europeo.

En el plano local, resalta la convocatoria de Yastin Cuevas y Jhon Cortés, quienes vienen de hacer su debut en el profesionalismo con Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente.

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