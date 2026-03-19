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VIDEO. Borghi arremete contra Gareca por sus recientes declaraciones sobre La Roja: “Es un chiste de mal gusto”

El “Tigre” desató una polémica por dichos que realizó en un podcast en Perú, donde se refirió a su fracaso con la selección chilena.

Damián Riquelme

Agencia Uno

Agencia Uno

Ricardo Gareca participó recientemente en un podcast en Perú y abordó su paso por Chile con un tono que muchos han calificado de burlesco e inapropiado, considerando que el “Tigre” fracasó completamente en su intento por clasificar a La Roja al Mundial.

Entre risas, el ex DT de la selección chilena declaró que “la gente de Perú me quiere más ahora, porque como dirigí la selección de Chile y terminamos últimos... No sé, a lo mejor deben haber pensado que lo hice a propósito”.

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La controversia escaló rápidamente en redes sociales, donde varios hinchas chilenos han manifestado su molestia por estas declaraciones de Gareca. En este contexto, Claudio Borghi también alzó la voz y arremetió contra el “Tigre”.

“Cuando te va mal, tienes que ser respetuoso con la gente... Quizás es un chiste de mal gusto, pero no me parece para nada la declaración”, señaló el “Bichi” en el programa Picado TV.

Revisa las aclaraciones de Claudio Borghi

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