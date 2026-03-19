Al DT interino de la U le preguntan por la llegada de Gago y le deja un claro aviso: “Se va a encontrar con...”

Jhon Valladares, entrenador interino de Universidad de Chile, habló en la previa del partido de este viernes ante Deportes La Serena por el inicio de la Copa de la Liga 2026 y se refirió a la elección de Fernando Gago como nuevo técnico del cuadro azul.

En conferencia de prensa, el DT de la categoría Sub 20 de la U se abstuvo de ratificar la llegada del argentino, aunque destacó su historial como jugador y como estratega. “No se nos ha informado nada y tampoco soy el indicado para confirmar algo así”, dijo en primera instancia.

“Efectivamente, lo mismo que comentan desde el currículum, está de más hablar acerca de lo que puede entregar él a Universidad de Chile”, agregó Valladares.

Aunque evitó entrar en detalles, el técnico de la serie de Proyección adelantó el tipo de camarín que se encontrará Gago en la U: “Se va a encontrar con un grupo profesional, que se deja entrenar. Detrás de cada deportista hay una persona y nosotros hemos tratado de apuntar al crecimiento del grupo desde lo personal”.

“Es un grupo llano a crecer, a escuchar y con jugadores de mucha espalda y experiencia. No me cabe duda de que la persona que llegue los va a terminar guiando de la misma manera que ellos desean”, añadió.

Otras respuestas de Jhon Valladares

La nueva Copa de la Liga: “Cada torneo que enfrenta la U lo tiene que motivar por completo. Un equipo como la U no se puede dar el lujo de no darle importancia a un torneo en específico. Todos los torneos van a ser enfrentados con la misma intensidad y el coraje que representa una institución como la U”.

El debut de Jhon Cortés: “Estoy contento por él, porque detrás de un deportista no se nos puede olvidar que hay un ser humano y una historia. Es un chico que llegó a muy corta edad al club, dejando a su familia de lado para ir en busca de un sueño y no me cabe duda, acompañándolo, vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera y que este paso sea el inicio de la linda carrera para él”.

El estado de Juan Martín Lucero: “Lo he visto bien, comprometido y abierto a seguir avanzando. Si bien el partido anterior estuvo en la convocatoria, sentimos que no era el escenario idóneo para apurar el proceso de una lesión que le impidió competir en los partidos anteriores. Pero hoy está para competir los 90 minutos”

El futuro de Lucas Assadi: “Hay que tratar de controlar las distracciones y que tome la mejor decisión, en conjunto con la familia. Lo deportivo y lo económico tienen que ir de la mano, no puede sopesar uno sobre el otro. Obviamente, el crecimiento deportivo va a ser muy importante, porque le dará el plus para dar un salto mucho más grande el día de mañana. Hoy día tiene que enfocarse en su recuperación, en seguir demostrando lo buen jugador que es y a la larga las ofertas se terminarán dando por el rendimiento”.