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VIDEO. Diego Ulloa se quiebra en plena conferencia de Colo Colo: el emotivo momento que protagonizó el jugador albo

El lateral de 22 años aseguró que está cumpliendo un sueño al ser titular en el “Cacique” y también por su primer llamado a la selección chilena.

Daniel Ramírez

Colo Colo

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El defensa de Colo Colo, Diego Ulloa, protagonizó una emotiva conferencia de prensa este jueves, en la previa del partido contra Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

El lateral de 22 años aseguró que está cumpliendo un sueño al ser titular en el “Cacique” y también por su primer llamado a la selección chilena.

“La convocatoria a la selección me la tomo con mucha felicidad y a la vez con humildad. Siempre es lindo ser llamado a la selección, creo que es un sueño. Le agradezco al profesor (Fernando Ortiz) y a mis compañeros, que gracias a ellos se ve reflejado un muy buen nivel en mí y en el equipo”, indicó el zaguero albo.

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Respecto a su presente en Colo Colo, comentó: “Me crié en este club y cuando salí a préstamo siempre pensé que debía volver preparado. Salí varios años a préstamo y todo ese proceso me sirvió mucho”.

“Para mí, Colo Colo es mi casa, es mi vida. Desde los 8 años que estoy acá. Entonces, tener que salir a otro lado y volver al club, era un sueño. Estoy muy feliz de estar acá. Esta es la camiseta más linda del mundo”, agregó el defensa, quien antes pasó por Unión La Calera, Barnechea y Deportes La Serena.

En una parte de la conferencia, un periodista hizo la siguiente pregunta: “¿Qué le dirías a Diego Ulloa de niño, ahora que cumplió sus objetivos?”.

Al momento de responder, el jugador de Colo Colo no aguantó la emoción y se quebró ante los medios presentes. Segundos después, señaló: “Le diría que nunca deje de creer en él. Que siempre tenga fe en que los sueños sí se cumplen. Siempre lo soñé y se dio. Estoy muy feliz”.

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