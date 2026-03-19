“Acá he podido conocer a Alexis como persona; desde que llegó hablamos mucho y estoy agradecido con él”

Gabriel Suazo vive un momento agridulce en Sevilla. El lateral chileno arribó al cuadro andaluz a mediados de 2025 y, aunque logró consolidarse como titular y transformarse en uno de los referentes del plantel, el equipo atraviesa un complejo momento, peleando por evitar el descenso cuando restan diez fechas para el cierre de La Liga.

En ese contexto, el lateral formado en Colo Colo conversó con Eugenio Salinas, corresponsal de ADN Deportes en Europa, instancia en la que abordó su presente en el fútbol español y también contó detalles de su relación con Alexis Sánchez.

“Estoy muy feliz. Vine acá porque sé que es un club importante. Si bien hoy estamos peleando por mantenernos en la primera categoría, estoy convencido de que, más pronto que tarde, vamos a estar peleando nuevamente por conseguir cosas importantes en Europa, que es lo que todos queremos", comenzó señalando.

Consultado sobre su vida en Sevilla y cómo afronta el momento de Sevilla, el jugador de 28 años sostuvo que “vivo mi día a día con mucha tranquilidad, sabiendo lo que nos estamos jugando y que en cada partido me juego la vida y entrego todo. Estoy muy feliz de estar acá, estoy donde quiero estar. Después eso lo intento demostrar dentro del campo entregando todo de mí“.

Gabriel Suazo y su relación con Alexis Sánchez

Respecto a su convivencia con el tocopillano, Suazo explicó que “con Ale tenemos una muy buena relación. Desde que llegó siempre estamos hablando mucho, de fútbol y otras cosas. Estoy muy agradecido con él”.

“Ahora he podido conocerlo un poco más como persona. Al final en la selección pudimos compartir, pero son ratos muy cortos, donde la comunicación es mucho menor que en un club. Acá convivimos en el día a día y la verdad es que ha sido una convivencia muy sana y me alegro mucho de haber podido conocer a Alexis como persona, más allá de cómo es como jugador", complementó.

Además, valoró la vigencia que sigue mostrando el goleador histórico de La Roja. “Estoy feliz por él, por su momento y cómo ha ido progresando en este tramo de su carrera en Sevilla. Le ha tocado jugar mucho en unos periodos y en otros no le ha tocado participar como a él le gustaría, pero siempre disponible y entrenándose a full para poder ayudar al equipo".

Gabriel Suazo se refirió a su rol como uno de los capitanes del Sevilla. “Siempre lo digo en todas las partes donde voy. Yo nunca llego a un lugar buscando ser capitán. No es algo que yo llegue a imponer, al contrario. Llego a ser uno más del resto, con mi buena energía y mis ganas de poder ayudar a mis compañeros".

“Me ha tocado vivir muchas cosas en este tiempo, porque es un club muy exigente, donde la hinchada te exige mucho, como me pasaba en Colo Colo. Nos ha tocado vivir momentos difíciles en los que no hemos podido ganar y al otro día intento llegar acá y ayudar a mis compañeros con una sonrisa. Esa es mi forma de ser", sentenció.