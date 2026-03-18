Por el Grupo D, este viernes 20 de marzo arranca oficialmente la Copa de La Liga, torneo debutante en el fútbol chileno este 2026 y el estreno será nada más, ni nada menos, que en el Estadio Nacional.

El primer partido de la copa lo disputarán la Universidad de Chile y Deportes La Serena, aquello este viernes 20 de marzo desde las 18:00 horas. Más tarde, por el mismo grupo, Unión La Calera recibe al Audax Italiano.

Para el día sábado 21 quedaron agendados tres partidos, donde destaca la visita de Deportes Concepción a Huachipato en Talcahuano, así como el choque entre Colo Colo y Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por el Grupo A del torneo.

El domingo 22 se disputarán dos encuentros más, donde el compromiso más importante es el que jugarán las universidades Católica y de Concepción, aquello a las 18:00 horas de dicha jornada.

Finalmente, la primera jornada finalizará el lunes 23 con el duelo entre Palestino y Everton en el Estadio Municipal de La Cisterna desde las 20:30 horas por el Grupo C.

Fecha 1 de la Copa de la Liga

Los partidos de la primera jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 20 de marzo

18:00 hrs | Universidad de Chile vs. Deportes La Serena | Estadio Nacional

| 20:30 hrs | Unión La Calera vs. Audax Italiano | Nicolás Chahuán Nazar

Sábado 21 de marzo

12:00 hrs | Huachipato vs. Deportes Concepción | Estadio Huachipato

| 18:00 hrs | Colo Colo vs. Coquimbo Unido | Estadio Monumental

| 20:30 hrs | Cobresal vs. Ñublense | El Cobre

Domingo 22 de marzo

18:00 hrs | Universidad Católica vs. Universidad de Concpeción | Claro Arena

| 20:30 hrs | O’Higgins vs. Deportes Limache| Coldelco El Teniente

Lunes 23 de marzo