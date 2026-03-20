Este viernes, bajo una intensa lluvia en el Estadio Nacional y la atenta mirada de su nuevo técnico Fernando Gago, Universidad de Chile no pudo celebrar en su debut por la Copa de la Liga 2026 y firmó un empate 2-2 ante Deportes La Serena.

El duelo tomó temperatura rápidamente y a los 19 minutos se abrió el marcador. Ignacio Vásquez levantó un centro desde el sector izquierdo y Maximiliano Guerrero, con un sutil toque a la carrera, colocó el 1-0 para los azules en Ñuñoa.

Pero la ventaja del local duró poco. El equipo dirigido por Felipe Gutiérrez reaccionó enseguida y logró dar vuelta la cuenta antes del descanso, gracias a un doblete de Felipe Chamorro.

El volante granate puso la igualdad a los 29′, luego de rematar en el área de los azules y capturar un rebote de Fabián Hormazábal que descolocó al arquero Ignacio Sáez.

Más tarde, el propio Chamorro puso la segunda cifra para La Serena en el 40′. Después de un grave error en la zaga azul, provocado por Hormazábal, el mediocampista definió con precisión ante la salida de Sáez y puso el 1-2 para silenciar el Nacional.

Sin embargo, la U no tardó en responder tras el descanso. Apenas iniciado el segundo tiempo, a los 53′, Eduardo Vargas aprovechó una gran habilitación de Hormazábal, se sacó al arquero Federico Lanzillota, y envió el balón al fondo de las redes para el definitivo 2-2.

Con este resultado, Universidad de Chile y Deportes La Serena sumaron sus primeros puntos en el Grupo D. En la próxima jornada, los azules recibirán a Unión La Calera el martes 24 de marzo a las 18:00 horas en el Nacional, mientras que La Serena visitará a Audax Italiano el miércoles 25 a las 20:30 horas en La Florida.

Revisa los goles del empate entre la U y Deportes La Serena

🤩🏆🔵🔴 EL PRIMERO EN LA HISTORIA DEL TORNEO



Maxi Guerrero, con un cachetazo perfecto, puso el 1-0 de #LaU ante Deportes La Serena, en el primer duelo de la #CopaDeLaLiga2026, bajo la atenta mirada de Pintita Gago, flamante nuevo DT de Los Azules.



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😱⚽🏆 ¡Un tanto de goleador!



Con una cuota de fortuna, Felipe Chamorro puso rápidamente el empate para Deportes La Serena ante #LaU, en el arranque de la #CopaDeLaLiga2026.



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😱🏆🇱🇻 SORPRESA EN EL NACIONAL



Mala salida de Fabián Hormazábal y Felipe Chamorro capitalizó la recuperación Granate para el 2-1 de Deportes La Serena ante #LaU, en este #MatchdayViernes donde dimos el vamos a la #CopaDeLaLiga2026.



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