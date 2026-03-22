Continuando con la acción de la primera fecha de la Copa de la Liga, este domingo por la tarde la Universidad Católica se impuso ante la Universidad de Concepción en un complejo encuentro en el Claro Arena.

Un letal contragolpe de Cristhofer Mesias (23′) terminó con el primer tanto del encuentro para el visitante, pero antes del descanso y gracias a un polémico penal, Gusto Giani (45′+3) marcó el empate.

En el complemento, los ‘cruzados’ se vieron beneficiados por la expulsión de un jugador del ‘campanil’, para que minutos más tarde, Diego Valencia (76′) adelantara al conjunto ‘precordillerano’. Matías Palavecino (81′) también vería la roja por una fea agresión.

Así las cosas, ahora ambos piensan en la segunda fecha que se disputará a mitad de la semana: la UC visitará a Ñublense en Chillán, mientras que la Universidad de Concepción será local en el Ester Roa Rebolledo ante Cobresal.

Los goles del partido

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Pase largo y efectivo de Agustín Urzi para Cristhofer Mesías quien con esta sutileza dejó sin opciones a Vicente Bernedo y puso el 1-0 parcial de la U. de Concepción ante #LosCruzados, en este #MatchadayDomingo.



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