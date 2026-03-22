VIDEOS. Con un penal y un jugador más: la UC lo da vuelta ante la U. de Conce y arranca con un triunfo la Copa de la Liga
Los ‘cruzados’ otra vez se vieron beneficiados por el arbitraje para quedarse con los tres puntos ante el conjunto universitario.
Continuando con la acción de la primera fecha de la Copa de la Liga, este domingo por la tarde la Universidad Católica se impuso ante la Universidad de Concepción en un complejo encuentro en el Claro Arena.
Un letal contragolpe de Cristhofer Mesias (23′) terminó con el primer tanto del encuentro para el visitante, pero antes del descanso y gracias a un polémico penal, Gusto Giani (45′+3) marcó el empate.
En el complemento, los ‘cruzados’ se vieron beneficiados por la expulsión de un jugador del ‘campanil’, para que minutos más tarde, Diego Valencia (76′) adelantara al conjunto ‘precordillerano’. Matías Palavecino (81′) también vería la roja por una fea agresión.
Así las cosas, ahora ambos piensan en la segunda fecha que se disputará a mitad de la semana: la UC visitará a Ñublense en Chillán, mientras que la Universidad de Concepción será local en el Ester Roa Rebolledo ante Cobresal.
Los goles del partido
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