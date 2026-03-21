En el arranque de la jornada sabatina de la Copa de la Liga, Huachipato y Deportes Concepción protagonizaron un entretenido partido por el Grupo A del torneo.

“Acereros” y “lilas” igualaron 2-2 en el Estadio CAP-Acero ante más de 4.000 espectadores, en lo que fue la primera fecha de la fase de grupos del debutante certamen.

La apertura de la cuenta fue para los locales, que se pusieron en ventaja gracias a un penal por mano de Jonathan Rodríguez, que fue transformado en gol por Lionel Altamirano (14′).

El “Conce” igualó rápidamente gracias a Joaquín Larrivey (24′), quien, tras un pivoteo en un tiro de esquina, remató de cabeza en el segundo palo para el 1-1.

Sería el propio delantero argentino el encargado de revertir el marcador en el minuto 52, esta vez definiendo de gran forma luego de una gran jugada colectiva de sus compañeros.

Pero los dirigidos por Jaime García reaccionaron de inmediato, sellando la igualdad definitiva con un gol de Ezequiel Cañete (56′).

Con este resultado en la primera jornada, ambos sumaron su primer punto en el Grupo A de la Copa de la Liga, el cual complementaran Colo Colo y Coquimbo Unido este mismo sábado desde las 18:00 horas.