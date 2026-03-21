Sábado por la tarde, y Colo Colo con Coquimbo Unido tuvieron su debut por el Grupo A de la Copa de la Liga 2026. En un intenso duelo, ‘albos’ y ‘piratas’ terminaron repartiendo puntos.

En el primer tiempo, fue el visitante el que salió con todo a buscar los tres puntos, obligando a las grandes actuaciones de Fernando de Paul. Promediando el primer tercio de partido, Matías Fernández (34′) hizo explotar el Monumental con el primero para el ‘cacique’.

Ya en el complemento, y cuando los de Ortiz buscaban la tranquilidad del segundo gol, vino un error en la defensa local para que Alejandro Azócar (79′) marcara el empate. Minutos más tarde, el mismo Azócar tuvo en sus pies el desnivel, pero su penal lo tiró afuera.

En la próxima fecha (2) del torneo, Colo Colo tendrá que visitar a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, aquello el martes 24 de marzo, desde las 20:30 horas. Al día siguiente, Coquimbo Unido hará lo propio ante Huachipato desde las 18:00 horas.

Los goles del partido

🤩🏆🏁 EL PRIMERO COMO CACIQUE



Matías Fernández Cordero, a quien le ha costado encontrar su lugar en la titularidad de #ColoColo, apareció por la derecha sin marca y -con revisión del VAR incluida- anotó el 1-0 del Cacique ante Coquimbo Unido.#CopaDeLaLiga2026 #MatchdaySábado… pic.twitter.com/RpQKqk95Bx — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 21, 2026