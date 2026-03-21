VIDEOS. Firmaron la paz: Cobresal y Ñublense no pasaron del empate en El Salvador por la Copa de la Liga
‘Mineros’ y ‘Diablos Rojos’ le dieron emoción al encuentro en solo dos minutos.
En lo que fue el último encuentro de la jornada sabatina por la Copa de la Liga 2026, Cobresal y Ñublense terminaron...
El encuentro estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos, la cual se vio reflejada en los goles.
Steffan Pino (16′) abrió el marcador para los ‘mineros’, ventaja que solo duró dos minutos tras el empate de Diego Sanhueza (18′) para los ‘diablos rojos.
Así las cosas, ambos ya piensan en sus próximos encuentros por el Grupo B del torneo.
El miércoles 25, Ñublense recibirá la visita de la UC en el Nelson Oyarzún de Chillán, mientras que al día siguiente, Cobresal tendrá que visitar a la Universidad de Concepción.
Los goles del partido
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