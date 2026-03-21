Cobresal y Ñublense y se vieron las caras en El Salvador

En lo que fue el último encuentro de la jornada sabatina por la Copa de la Liga 2026, Cobresal y Ñublense terminaron...

El encuentro estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos, la cual se vio reflejada en los goles.

Steffan Pino (16′) abrió el marcador para los ‘mineros’, ventaja que solo duró dos minutos tras el empate de Diego Sanhueza (18′) para los ‘diablos rojos.

Así las cosas, ambos ya piensan en sus próximos encuentros por el Grupo B del torneo.

El miércoles 25, Ñublense recibirá la visita de la UC en el Nelson Oyarzún de Chillán, mientras que al día siguiente, Cobresal tendrá que visitar a la Universidad de Concepción.

Los goles del partido

🫡🏆⛏ STEFFAN NO PERDONÓ



Media vuelta de Pino, fuera del área de Ñublense, y con un disparo que se coló entre la zaga rival puso el 1-0 de Cobresal en este #MatchdaySábado de la Fecha 1 en el Grupo B de la #CopaDeLaLiga2026.



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