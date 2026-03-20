En lo que fue el segundo partido del Grupo D de la Copa de la Liga 2026, Audax Italiano alcanzó el primer lugar de la zona luego de vencer a domicilio a Unión La Calera por la cuenta mínima.

Los “itálicos” aprovecharon la igualdad entre Universidad de Chile y Deportes La Serena en el primer duelo del viernes para quedar como líderes y, de momento, instalarse en zona de clasificación a semifinales.

Los dirigidos por Gustavo Lema fueron hasta el Estadio Nicolás Chahuán Nazar y, con un gol de penal de Franco Troyansky (22′), se quedaron con sus primeros tres puntos en el nuevo torneo.

Pese a que los “cementeros” dominaron gran parte del encuentro tras la anotación de los floridanos, no fueron capaces de igualar el cotejo, en gran medida por un par de sensacionales atajadas del guardameta Tomás Ahumada.

En la siguiente jornada, Audax Italiano buscará extender su buen momento recibiendo a Deportes La Serena, mientras que Unión La Calera irá por sus primeros puntos ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.