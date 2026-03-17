En la edición de Los Tenores de este martes 17 de marzo, nuestros panelistas supieron que la Universidad de Chile se encuentra a detalles de firmar a Fernando Gago como su nuevo DT y repasaron sus números en anteriores campañas en el fútbol argentino y mexicano.

Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Carlos Costas analizaron la victoria de Colo Colo sobre Coquimbo Unido, las palabras de Arturo Vidal contra Nicolás Córdova y conocieron la fuerte lesión que sufrió Javier Correa.

Además, comentaron la decisión del Gobierno de darle suma urgencia a la discusión de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y supieron de los puntos que desde la ANFP consideran favorables y negativos del nuevo texto.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 17 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.