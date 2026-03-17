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Fernando Gago está a una firma de ser el nuevo DT de la U de Chile

Según información de ADN Deportes, el exvolante tiene acuerdo de palabra para sumarse al cuadro azul.

Carlos Madariaga

Fernando Gago está a una firma de ser el nuevo DT de la U de Chile

Fernando Gago está a una firma de ser el nuevo DT de la U de Chile / Andrew J. Clark/ISI Photos

Azul Azul aceleró gestiones en las últimas horas con tal de cumplir el plazo autoimpuesto para tener a fin de mes a su nuevo entrenador.

Durante la jornada de ayer lunes, habían dos candidatos que corrían con ventaja en la U de Chile.

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Sin embargo, uno de ellos, Javier Gandolfi, optó por firmar en el León de México.

Más allá del pesimismo en torno a los montos que maneja para su staff, hay avances respecto a la otra opción, Fernando Gago.

Según información de ADN Deportes, Azul Azul tendría un acuerdo de palabra para que el exvolante llegue al fútbol chileno.

Así las cosas, solo falta una firma para que Fernando Gago sea el nuevo entrenador de la U de Chile, sumando una nueva experiencia en su carrera tras pasos por clubes como Racing Club y Boca Juniors.

Hasta ahora, no hay cita al directorio de Azul Azul para oficializar su contratación pues se espera que el gerente deportivo del club, Manuel Mayo, debe presentar al menos dos candidatos a los directores con sus respectivas condiciones.

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