Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la séptima fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación

En esta sección nuestros panelistas escogieron a Agustín Arce, mediocampista de la Universidad de Chile, quien ingresó desde el banco para entregar la asistencia con que los azules vencieron a Coquimbo Unido.

🤯⚽💙 ¡LO GRITARON CON TODO LOS AZULES!



Tras una gran jugada colectiva de la cantera, Maxi Guerrero rompió las redes del Francisco Sánchez Rumoroso y le está dando el triunfo a #LaU frente al campeón del fútbol chileno.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/KN7lM7pioS — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 14, 2026

El mejor gol

La mesa de Los Tenores votó como la mejor conquista el tanto convertido por Lucas Soto ante la Universidad Católica, donde tras una mala salida de Vicente Bernedo, el volante picó el balón desde casi 30 metros para poner lo que era el parcial 2-0 a favor de Everton

La polémica

Nuevamente, lo más controversial de la fecha tuvo que ver con el arbitraje. En este caso, se eligió el desempeño de Rodrigo Carvajal en el Everton ante Universidad Católica.

La figura de la fecha

Para nuestros panelistas, el mejor jugador de la séptima jornada de la Liga de Primera fue Daniel “Popin” Castro, quien anotó dos goles y dio una asistencia en la goleada de Deportes Limache por 5-2 ante Cobresal en El Salvador.