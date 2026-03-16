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Golpe para la ANFP: Gobierno de Kast pone “suma urgencia” a la reforma a la Ley de S.A Deportivas

“Existe la firme convicción de que esta reforma es necesaria, ya que moderniza el modelo de propiedad y gestión del fútbol chileno”, señalaron desde el Ministerio del Deportes en un comunicado.

Javier Catalán

Golpe para la ANFP: Gobierno de Kast pone “suma urgencia” a la reforma a la Ley de S.A Deportivas

Golpe para la ANFP: Gobierno de Kast pone “suma urgencia” a la reforma a la Ley de S.A Deportivas / Diego Martin

La discusión por la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales ha sido el tema de mayor preocupación para la ANFP durante este 2026 y este lunes, desde el ente rector recibieron un fuerte golpe.

Esto, porque el Gobierno que ahora preside José Antonio Kast, a través del Ministerio del Deportes, decidió continuar dándole urgencia a la discusión del texto en el Congreso.

“El Gobierno, a través del Ministerio del Deporte, informa que ha decidido poner suma urgencia al proyecto de ley que reforma la ley N°20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, luego de haber analizado su contenido y haber escuchado las opiniones de los principales involucrados en su discusión”, escribieron desde la cartera deportiva a través de un comunicado al que tuvo acceso ADN Deportes.

“Existe la firme convicción de que esta reforma es necesaria, ya que moderniza el modelo de propiedad y gestión del fútbol chileno, aumenta la transparencia y corrige los problemas de la ley vigente”, completaba la carta.

Cabe recordar que la reforma de ley fue aprobada hace algunas semanas por la cámara de senada, por lo que actualmente se encuentra en su trámite final en la cámara de diputados.

Por parte de la ANFP, han sido claros en manifestar que esta nuevo texto no es de su agrado. De hecho, este martes hay una reunión extraordinaria en la sede del ente rector en Quilín, donde fueron citados presencialmente todos los presidente de clubes de Primera División y Primera B.

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