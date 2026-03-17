Las turbulentas campañas en Argentina y México que marcan la carrera de Fernando Gago / ALEJANDRO PAGNI

Fernando Gago se acerca a la banca de la Universidad de Chile para reemplazar a Francisco “Paqui” Meneghini.

Según información de ADN Deportes, el exvolante está a una firma de ser el próximo entrenador de los azules.

Eso sí, quien como jugador militó en el Real Madrid y fue seleccionado argentino, siendo campeón olímpico en Beijing 2008, arribará a nuestro país con una trayectoria como DT que está lejos del brillo que supo tener sobre el césped.

Fernando Gago debutó siendo entrenador de Aldosivi en 2021, donde dirigió 26 partidos, alcanzando un 30,7% de rendimiento.

Luego, despertó el interés de Racing Club, donde hizo su campaña más destacada, permaneciendo en la banca de la “Academia” entre 2021 y 2023 ( superó los 100 partidos, con un 57,79% de rendimiento), donde ganó sus únicos dos títulos como DT: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional en 2022.

Tras ello, dio el salto al fútbol mexicano asumiendo la banca de las Chivas de Guadalajara, donde llegó hasta semifinales del Torneo de Clausura 2024. Sin embargo, luego de 38 partidos y un 54,39% de rendimiento, dejó el “Rebaño Sagrado” ante el interés de Boca Juniors, el club que lo formó profesionalmente.

Sin embargo, en el elenco xeneize sufrió un verdadero calvario, donde pese a ganar 17 de los 30 partidos que alcanzó a dirigir entre 2024 y 2025 (63,34% de rendimiento), la prematura eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima le costó su salida.

Pese a todo, Gago volvió a tener una oportunidad en la Liga MX, pero con cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, fue despedido de la banca del Necaxa en noviembre del año pasado, desde cuando se mantuvo sin club hasta el interés de la U de Chile por él.