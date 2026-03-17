;

Sin público: no se permitirá la presencia de hinchas de Colo Colo en partido por Copa de la Liga

El conjunto “albo” visitará a Deportes Concepción, pero no podrá contar con el apoyo de sus aficionados de visita.

Damián Riquelme

Agencia Uno

Agencia Uno

Este viernes comienza la disputa de la debutante Copa de la Liga, donde el próximo martes 24 de marzo, Deportes Concepción recibirá en el Ester Roa Rebolledo a Colo Colo por la segunda fecha, pero la previa a este encuentro ha estado marcada por la incertidumbre logística para definir las condiciones de seguridad en el estadio.

En ese contexto, según información de Sabes Deportes, se confirmó que Carabineros no autorizó la presencia de hinchas del “Popular” para el compromiso.

Revisa también:

ADN

Aunque la dirigencia del “León de Collao” solicitó formalmente contar con 4.000 personas como público visitante para potenciar la recaudación y el espectáculo, la evaluación de riesgo de la fuerza policial terminó por desestimar dicha posibilidad, priorizando el orden público.

De todas formas, el proceso de organización aún no está totalmente cerrado. Este miércoles a las 16:00 horas, se llevará a cabo una reunión resolutiva clave para definir los últimos detalles operativos de un partido que, hasta el momento, cuenta con un aforo autorizado de 27 mil espectadores.

Este duelo servirá como un preludio de alta tensión para lo que vendrá en el corto plazo. Cabe consignar que el próximo 5 de abril, ambos elencos volverán a verse las caras en el mismo escenario penquista, aunque esa vez bajo el marco de la Liga de Primera, donde se espera una nueva evaluación sobre el ingreso de la hinchada “alba”.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad