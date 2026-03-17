Sin público: no se permitirá la presencia de hinchas de Colo Colo en partido por Copa de la Liga

Este viernes comienza la disputa de la debutante Copa de la Liga, donde el próximo martes 24 de marzo, Deportes Concepción recibirá en el Ester Roa Rebolledo a Colo Colo por la segunda fecha, pero la previa a este encuentro ha estado marcada por la incertidumbre logística para definir las condiciones de seguridad en el estadio.

En ese contexto, según información de Sabes Deportes, se confirmó que Carabineros no autorizó la presencia de hinchas del “Popular” para el compromiso.

Aunque la dirigencia del “León de Collao” solicitó formalmente contar con 4.000 personas como público visitante para potenciar la recaudación y el espectáculo, la evaluación de riesgo de la fuerza policial terminó por desestimar dicha posibilidad, priorizando el orden público.

De todas formas, el proceso de organización aún no está totalmente cerrado. Este miércoles a las 16:00 horas, se llevará a cabo una reunión resolutiva clave para definir los últimos detalles operativos de un partido que, hasta el momento, cuenta con un aforo autorizado de 27 mil espectadores.

Este duelo servirá como un preludio de alta tensión para lo que vendrá en el corto plazo. Cabe consignar que el próximo 5 de abril, ambos elencos volverán a verse las caras en el mismo escenario penquista, aunque esa vez bajo el marco de la Liga de Primera, donde se espera una nueva evaluación sobre el ingreso de la hinchada “alba”.