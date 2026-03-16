;

Goleador de la Primera B podría llegar a La Roja tras nacionalización: “Para mí sería un gran orgullo, amo este país”

El delantero argentino de Deportes Recoleta ya se encuentra tramitando su naturalización y una de sus metas es representar a Chile.

Damián Riquelme

Imagen: @german.estigarribia97

Imagen: @german.estigarribia97 / @german.estigarribia97

La temporada 2026 de la Primera B ha comenzado con un ritmo frenético, y uno de los nombres que más ha acaparado las miradas es el delantero de Deportes Recoleta, Germán Estigarribia. Tras un cierre de año 2025 sobresaliente, el delantero ha mantenido su racha goleadora en las primeras fechas, consolidándose como una de las principales figuras de su equipo.

En lo que va del torneo, el atacante ya acumula tres tantos y una asistencia, cifras que lo mantienen en la parte alta de la tabla de artilleros, siendo solo superado por Gustavo Gotti de Cobreloa, quien lidera con cinco dianas.

Revisa también:

ADN

Ante este escenario de gran presente deportivo, el jugador nacido en Argentina confirmó a En Cancha que ya “estoy tramitando la nacionalización”. De esta manera, el atacante libera un cupo de extranjero para el cuadro “Recoletano” y, al mismo tiempo, queda elegible para una eventual convocatoria a la selección nacional.

En cuanto a esto último, el goleador no ocultó su deseo de vestir la camiseta de “La Roja”, entendiendo que su rendimiento actual lo posiciona como una alternativa válida. “Para mí sería hermoso, y un gran orgullo para mis hijos que me vean representando al país donde ellos nacieron. Es un sueño que tengo y espero, si se dan las cosas, poder cumplirlo tarde o temprano”, indicó.

Para mí es algo sumamente importante poder obtener la nacionalidad. Amo a este país y siento que le debo mucho, por lo que trataré siempre de devolverle la mano dentro de lo que pueda”, cerró Germán Estigarribia.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad