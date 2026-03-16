Goleador de la Primera B podría llegar a La Roja tras nacionalización: “Para mí sería un gran orgullo, amo este país”

La temporada 2026 de la Primera B ha comenzado con un ritmo frenético, y uno de los nombres que más ha acaparado las miradas es el delantero de Deportes Recoleta, Germán Estigarribia. Tras un cierre de año 2025 sobresaliente, el delantero ha mantenido su racha goleadora en las primeras fechas, consolidándose como una de las principales figuras de su equipo.

En lo que va del torneo, el atacante ya acumula tres tantos y una asistencia, cifras que lo mantienen en la parte alta de la tabla de artilleros, siendo solo superado por Gustavo Gotti de Cobreloa, quien lidera con cinco dianas.

Ante este escenario de gran presente deportivo, el jugador nacido en Argentina confirmó a En Cancha que ya “estoy tramitando la nacionalización”. De esta manera, el atacante libera un cupo de extranjero para el cuadro “Recoletano” y, al mismo tiempo, queda elegible para una eventual convocatoria a la selección nacional.

En cuanto a esto último, el goleador no ocultó su deseo de vestir la camiseta de “La Roja”, entendiendo que su rendimiento actual lo posiciona como una alternativa válida. “Para mí sería hermoso, y un gran orgullo para mis hijos que me vean representando al país donde ellos nacieron. Es un sueño que tengo y espero, si se dan las cosas, poder cumplirlo tarde o temprano”, indicó.

“Para mí es algo sumamente importante poder obtener la nacionalidad. Amo a este país y siento que le debo mucho, por lo que trataré siempre de devolverle la mano dentro de lo que pueda”, cerró Germán Estigarribia.